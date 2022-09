Brutto incidente al casello dell'autostrada A12 a Civitavecchia Nord. Un automobilista ha sbandato e si è schiantato contro una barriera.

Brutto incidente al casello dell’autostrada A12 a Civitavecchia Nord. Un automobilista ha sbandato e si è schiantato contro una barriera.

Civitavecchia, auto sbanda e si schianta contro una barriera del casello dell’A12

Nel pomeriggio di ieri, martedì 20 settembre, un automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro una barriera del casello di Civitavecchia Nord. Il conducente che era alla guida è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, poco prima delle 17, per cause da accertare, l’automobilista ha sbandato ed è finito nel passaggio pedonale di servizio del casello autostradale, schiantandosi contro le barriere.

Auto si schianta al casello di Civitavecchia: le condizioni del conducente

Un impatto molto violento che ha distrutto completamente la parte anteriore della macchina. I vigili del fuoco, dopo la chiamata di emergenza, hanno dato via alle operazioni di soccorso, estraendo dall’abitacolo il conducente, per consegnarlo ai paramedici. Al pronto soccorso ha ricevuto tutte le cure necessarie ma per il momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

I vigili del fuoco hanno rimesso l’area in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso.