Clarissa e Lulù Selassié contro il Grande Fratello Vip: “Ci fanno passare per pazze”

Le sorelle Clarissa e Lulù Selassié si sono lamentate anche del Grande Fratello Vip in merito alla diatriba scoppiata con Soleil Sorge

Le principesse etiopi del Grande Fratello Vip sono di nuovo sul piede di guerra contro Soleil Sorge. Durante l’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, l’ex volto di Uomini e Donne è stata resa immune da Adriana Volpe. A quel punto sia Lulù sia Clarissa Selassié hanno iniziato a manifestare chiari segni di insofferenza, sparando a zero sulla loro coinquilina.

Lulù e Clarissa sparano a zero su Soleil e il GF Vip

Definendo Soleil una provocatrice molto cattiva, Lulù si è quindi adirata direttamente con il GF, colpevole di non mandare in onda “i filmato giusti”. “Stranamente non fanno vedere i pezzi in cui loro sono cattivi con noi. Però mandano in onda le clip dove noi passiamo per pazze”, ha sottolineato la gieffina.

Lulù: “tanta gente prima di entrare qua mi ha detto di stare attenta a Soleil perché è provocatrice e cattiva” Mamma quanto la soffreeee#GFvip pic.twitter.com/zJe1Jc5ZgK — BagnoTrash (@bagnotrash) October 4, 2021

“mi sento aggredita da Soleil” Soleil in puntata mentre Clarissa le urlava contro: #gfvip pic.twitter.com/FxHn9Q7GpZ — Francii🌸 (@Trash28797634) October 4, 2021

Anche Clarissa Selassié si è duramente scagliata contro l’ex fiamma di Jeremias Rodriguez, precisando come i video scelti dalla produzione facciano passare lei e sua sorella come delle persone false.

Certamente la questione non si sarà conclusa qui. Le princess etiopi ci regaleranno senza dubbio nuovi drammi, che scateneranno ancor di più le dinamiche nella Casa di Cinecittà.