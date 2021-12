Clarissa Hailé Selassié difende Lulù: “Non è bulimica né pazza”

Clarissa Hailé Selassié ha preso le difese di sua sorella Lulù Hailé Selassié e si è espressa sul suo riavvicinamento a Manuel Bortuzzo.

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Clarissa Hailé Selassié ha fatto alcune confessioni su sua sorella, Lulù Hailé Selassié, e sul suo rapporto con Manuel Bortuzzo.

Clarissa Hailé Selassié difende la sorella Lulù Hailé Selassié

Uscita dalla Casa del GF Vip, Clarissa Hailé Selassié ha preso le difese di sua sorella Lulù che, a detta di alcuni, avrebbe potuto essere bulimica. “Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione, quindi siamo state un po’ lanciate in questa esperienza. Essendo ipersensibile, mia sorella accumula lo stress fisicamente. Inoltre, noi abbiamo delle allergie e certi cibi non li possiamo mangiare.

Nelle prime settimane nella casa, cucinavano cose che ci facevano male. Lulù, essendo molto delicata di stomaco, vomitava. Credo che il Grande Fratello, che ci monitora costantemente, sia in grado di determinare se una situazione sia grave e se far tornare a casa il concorrente. Se il GF è tranquillo, tutti dovrebbero esserlo”, ha dichiarato Clarissa a Fanpage, difendendo anche sua sorella dalle accuse di essere “una stalker”.

Clarissa Hailé Selassié: Lulù e Manuel Bortuzzo

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip Lulù Hailé Selassié si è riavvicinata a Manuel Bortuzzo. Questo ennersimo riavvicinamento tra i due non è stato affatto gradito da Clarissa, che ha manifestato la sua preoccupazione per come potrebbero evolvere le cose tra i due nei prossimi mesi.

“Fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza.

Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo”, ha dichiarato Clarissa Hailé Selassié.

Clarissa Hailé Selassié: le parole di Bortuzzo

Nella casa del GF Vip nel frattempo Manuel Bortuzzo si è confessato con Lulù e ha ammesso di aver commesso parte degli errori che li hanno portati ad allontanarsi. Come andranno a finire le cose tra i due? In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più e per il momento sembra che ancora una volta la principessa e il giovane nuotatore abbiano deciso di provare a stare l’uno accanto all’altra.