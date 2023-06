Clarissa Marchese: "Dopo la seconda gravidanza non riconosco più il mio corpo"

Clarissa Marchese è da poco diventata mamma per la seconda volta e, attraverso i social, si è sfogata con i fan a causa della sua forma fisica.

Clarissa Marchese: il corpo dopo il parto

Clarissa Marchese ha ammesso via social che, dopo la sua seconda gravidanza, farebbe fatica a “riconoscere” il suo corpo e che, nonostante sia intenzionata ad allenarsi, starebbe facendo molta fatica a ritrovare la propria forma fisica. “Con due figli piccoli il crollo nervoso è sempre dietro l’angolo. Molto spesso ho sentito dire che con il primo bimbo il corpo torna subito in forma, ma con il secondo il tuo corpo non è più il tuo: assolutamente vero! Ho partorito da un mese e mezzo e sto facendo fatica a ritrovare la mia forma fisica”, ha confessato l’ex Miss, e ancora: “Reduce dal mio primo parto, avevo pensato di perdere subito i chili messi. Pensavo che anche in questo caso avrei subito riconosciuto il mio corpo immediatamente (…) Non vedo l’ora di ritrovare il mio corpo così come lo avevo lasciato prima della gravidanza e adesso che sono passate 6 settimane dal parto mi rimetto sotto. Non ho grandissime aspettative e ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma io sono carica”.

Nonostante lo stress legato all’ultimo periodo, Clarissa Marchese è più felice che mai per la sua vita da mamma e spesso, attraverso i social, ha raccontato ai fan le novità riguardanti i suoi due bambini.