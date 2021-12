Clarissa Selassié rompe il silenzio dopo l’eliminazione al GF Vip: “Sono sconvolta”

Clarissa Selassié ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione dal GF Vip 6.

Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip Clarissa Hailé Selassié si è scagliata contro alcuni concorrenti del programma tv e ha cancellato Manuel Bortuzzo dai profili da lei seguiti.

Clarissa Selassié dopo l’addio al GF Vip

Clarissa Hailé Selassié ha lasciato il Grande Fratello Vip e una volta tornata a casa si è sfogata contro alcuni dei suoi ex compagni di avventura, a partire da Katia Ricciarelli: “Ancora sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere”, ha dichiarato la principessa, che nel frattempo sui social avrebbe anche smesso di seguire Manuel Bortuzzo (al centro di un discusso tira e molla con sua sorella Lulù).

Attraverso i social Clarissa ha anche preso le difese di sua sorella Lulù che dopo la sua eliminazione dal programma ha vissuto un momento di panico e ha pronunciato alcune parolacce: “Se a mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”.

Clarrisa Selassié: l’eliminazione

All’interno del reality show Clarissa non ha nascosto la sua preoccupazione nel dover lasciare il programma e infatti il giorno prima della sua eliminazione si era persino rifiutata di mangiare.

“Potrebbe essere l’ultima volta che ceno qua e devo anche mangiare freddo e da sola, perché praticamente avevano finito di mangiare tutti. A me questa cosa non sta bene, ok? Non volevo starmene da sola, non venite a raccontarmi questa barzelletta che non l’ho mai detto.

Nessuno è venuto a cercarmi. Comunque non importa. Io non ho più fame, mi è passata e sto pensando già a domani. Il giorno per me è finito, mi voglio rilassare. Non mi piace stare sempre con le persone. Sovrastarmi di persone è una cosa che odio. Siccome non mi piace farlo neanche nella vita normale, pensa qua che sono forzata a vivere con altre persone con cui non voglio neanche vivere. Basta, sono stufa”.

Lulù Selassié dopo l’addio di Clarissa Selassié

Dopo la rottura da Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié l’eliminazione di sua sorella Clarissa è stata un duro colpo e infatti la giovane concorrente è scoppiata in lacrime in giardino. “Se va via Clarissa io senza mia sorella non ci posso stare, quindi me ne vado. Anzi a casa non ci torno, me ne vado a dormire per strada! Vai via, andate via tutti mi avere rotto il ca**o”, ha dichiarato la principessa in diretta tv ricevendo un provvedimento disciplinare per il suo comportamento.