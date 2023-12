Classifica città, De Toni (Udine): podio è una dolce sorpresa

Bologna, 4 dic. (askanews) – È “un grande orgoglio essere primi in classifica soprattutto per la qualità della vita delle donne”. Lo ha detto il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ritirando il primo premio nella 34ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. “Negli ultimi 10 anni siamo stati tre volte nella top ten, ma non siamo saliti sul podio. Salirci direttamente come medaglia d’oro per noi è un grande riconoscimento e una grande soddisfazione”, ha detto De Toni.

“Ci sono stati vari risultati positivi” che hanno permesso a Udine di raggiungere il podio “ma ne cito qualcuno in particolare: gli impianti sportivi, palestre e piscine, i centri benessere e, quello più importante, la qualità della vita delle donne. Non a caso abbiamo una giunta di cinque donne e cinque uomini; il sindaco è uomo ma il presidente del Consiglio comunale è una donna; le donne sono ben rappresentate e oggi alla direzione del Comune sono loro che guidano”.

“Anche Jacobs non è riuscito a ripetere la medaglia d’oro – ha aggiunto De Toni – ma intanto godiamoci questo momento di grande gioia, faremo di tutto per rimanerci. Il risultato ne esce da molti posizionamenti positivi, quasi da decatleti, quindi faremo del nostro meglio”.