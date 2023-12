Classifica città, Lepore (Bologna) puntiamo a migliorare ogni anno

Bologna, 4 dic. (askanews) – “Sono aumentate le denunce soprattutto delle violenze contro le donne e questo era il nostro obiettivo: far emergere le denunce e battere l’omertà e questo per noi è molto importante”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che commenta il secondo posto nella 34ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore: il podio “è una certezza”, ma questo è una “posizione che si può mantenere nel tempo solo migliorando ogni anno”.

“Una conferma importante – ha detto Lepore -; ormai da diverse edizioni siamo sul podio, abbiamo il maggior numero di medaglie nelle classifiche singole, quindi Bologna si conferma una certezza. E’ una certezza per i giovani italiani che la scelgono, per i bolognesi che ci vivono e il nostro impegno è a fare sempre meglio. La qualità della vita è una delle nostre missioni principali che ci caratterizza”.

“La posizione la si può mantenere nel tempo solo migliorando ogni anno, ascoltando le critiche dei cittadini sul welfare e l’ambiente – ha aggiunto il sindaco emiliano -. Noi puntiamo a mantenere ad avere un bilancio solido che ancora una volta riduce le diseguaglianze. Purtroppo l’Italia è molto divisa tra Nord e Sud, nella nostra città vengono ogni anno tantissimi giovani e puntiamo sul fatto che possano avere l’opportunità di crearsi una famiglia e avere una casa”.

“Tutte le città italiane che hanno grande capacità attrattiva dal punto di vista del turismo sono in fondo alla classifica della sicurezza, significa che sono vissute ogni giorni da molto più cittadini dei residenti quindi il numero delle denunce è proporzionato a chi frequenta la città – ha aggiunto -. Tra questo notizie c’è il fatto che sono aumentate le denunce soprattutto delle violenze contro le donne e questo era il nostro obiettivo: far emergere le denunce e battere l’omertà e questo per noi è molto importante”.

Bologna è nei primi posti della classica anche rispetto agli investimenti che riguardano la città, in particolare le politiche per il sociale e l’ambiente: “sono investimenti che stiamo facendo da molto tempo – ha precisato Lepore -. In questo mandato raggiungeremo l’azzeramento delle liste d’attesa per gli asili nido e saremo una delle città più verdi d’Italia per la qualità e la vita dei quartieri. Penso che la mobilità sostenibile sia una delle cose che ci premiano”.