Classifica Merco Imprese, Ferrero prima con la migliore reputazione

Roma, 26 mag. (askanews) – Ferrero al primo posto. Seguono Ferrari, Barilla, Armani e Luxottica: sono queste le prime cinque aziende con la migliore reputazione in Italia nel 2022, premiate a Roma secondo i risultati di MERCO (Corporate Reputation Business Monitor) che ha presentato la classifica delle 100 aziende con la migliore reputazione in Italia nel 2022.

Al rilevamento di Merco Italia 2022 hanno partecipato dirigenti aziendali di alto livello, analisti finanziari, giornalisti, responsabili di ONG, esponenti sindacali, associazioni di consumatori, docenti universitari e oltre 2.000 consumatori.

“Quando si consultano diversi stake-holders – sottolinea Massimo Micucci CEO di Merco Italia – non hai un risultato solo quantitativo. Se chiedo alla Rete risulta chi è più visibile o più attivo. Invece la classifica di Merco ottiene un risultato che guarda a un risultato competente. Partiamo dai dirigenti d’azienda, poi sindacati, associazioni consumatori, giornalisti. Hai una visione a tutto tondo e fondata su stake holder informati”.

Oltre alla classifica generale delle aziende, per le classifiche di settore si sono posizionate al primo posto la Ferrari in Auto e Moto, Banca Intesa Sanpaolo nel settore bancario, Ferrero tra i beni di largo consumo, Ikea tra arredo e casa. E ancora Leonardo in tecnologia, industria e chimica, Lego in editoria e svago, Apple in informatica e telecomunicazioni.

“L’importanza di questo rapporto Merco è che misura un valore che sta diventando sempre più rilevante nelle sovranità delle imprese, come la reputazione aziendale, e lo fa da un punto di vista globale e multi-stakeholder, fornendo anche uno strumento di gestione per i manager delle grandi aziende italiane”, conclude Antonio Lechòn Corporate Director di Merco.