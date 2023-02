Home > Askanews > Claude debutta in Italia col singolo "Ladada (Mes Derniers Mots)" Claude debutta in Italia col singolo "Ladada (Mes Derniers Mots)"

Milano, 24 feb. (askanews) – “Ladada (Mes Derniers Mots)” è il singolo d’esordio dell’artista olandese Claude, che arriva in Italia da venerdì 24 febbraio per Time Records/Believe. Il giovane artista, 19 anni, ha debuttato a The Voice Kids nel 2019. “This is my last confession” recita il primo verso del brano, dove l’artista olandese di origini congolesi gioca con le contaminazioni linguistiche e musicali.

Milano, 24 feb. (askanews) - "Ladada (Mes Derniers Mots)" è il singolo d'esordio dell'artista olandese Claude, che arriva in Italia da venerdì 24 febbraio per Time Records/Believe. Il giovane artista, 19 anni, ha debuttato a The Voice Kids nel 2019. "This is my last confession" recita il primo...