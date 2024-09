Claude Lelouch premiato a Venezia col Cartier Glory

Milano, 3 set. (askanews) - Celebrato in tutto il mondo nel 1966 per "Un uomo e una donna", Claude Lelouch ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker alla Mostra del cinema di Venezia per l'insieme dei suoi lavori prima della proiezione del suo nuovo film, fuori concorso alla Mostra, "Fina...

Milano, 3 set. (askanews) – Celebrato in tutto il mondo nel 1966 per “Un uomo e una donna”, Claude Lelouch ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker alla Mostra del cinema di Venezia per l’insieme dei suoi lavori prima della proiezione del suo nuovo film, fuori concorso alla Mostra, “Finalmente”. Tutta in piedi la Sala Grande del Palazzo del Cinema quando il Direttore della Mostra Alberto Barbera ha consegnato il riconoscimento al regista francese.