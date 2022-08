Claudia Cardinale non è in una casa di riposo: l'attrice rompe il silenzio e smentisce la notizia lanciata da Dagospia.

Claudia Cardinale ha smentito la notizia che la vedeva ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà. L’attrice, viste le indiscrezioni sul suo conto, ha deciso di intervenire per rassicurare quanti la seguono da sempre con affetto.

Claudia Cardinale non è in una casa di riposo

Nei giorni scorsi, Dagospia ha lanciato una notizia su Claudia Cardinale che ha immediatamente allarmato i suoi fan. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, l’attrice è ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà. A svelare la news al giornalista è stata un’amica della diva. Il chiacchiericcio è nato in un lampo e la Cardinale ha deciso di rompere il silenzio, smentendo il ricovero.

Le parole di Claudia Cardinale

Dopo aver assistito alle notizie sul suo conto, Claudia ha deciso di vuotare il sacco. Non si trova in una casa di riposo, ma in campagna insieme ai suoi figli. L’attrice ha dichiarato:

“Mi trovo in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei miei figli. Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti”.

Nessuna casa di riposo, ma neanche condizioni di salute preoccupanti. Ottantaquattro candeline alle spalle, la Cardinale è in forma come non mai.

Claudia Cardinale: i fan hanno un dubbio

Con un comunicato scarno, Claudia ha messo a tacere le voci sul suo conto. Si sta godendo l’estate in campagna, in compagnia della sua famiglia. I fan hanno gioito davanti alle sue parole, ma una domanda resta nelle loro teste: perché la Cardinale è sparita dai social? Il suo ultimo post su Instagram risale allo scorso aprile, mentre l’ultima apparizione pubblica è avvenuta a maggio, nella città natale Tunisi.

Al momento, non è dato sapere il motivo legato alla sua latitanza dal mondo virtuale.