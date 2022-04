Claudia Dionigi parla di Uomini e Donne: Lady Cobra vede un po' di "mosci" nel parterre.

Claudia Dionigi è diventata popolare grazie a Uomini e Donne ed è proprio del programma di Maria De Filippi che ha parlato nelle ultime ore. La fidanzata di Lorenzo Riccardi ha espresso il suo pensiero su diversi volti del parterre, sia in merito al trono Classico che a quello Over.

Claudia Dionigi parla di Uomini e Donne

Sono trascorsi tre anni da quando Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si incontravano a Uomini e Donne. La loro storia d’amore ha fatto sognare e continua ancora oggi ad emozionare milioni di fan. Nelle ultime ore, la fidanzata del Cobra ha commentato alcuni dei percorsi del programma di Maria De Filippi, in primis quello del tronista Matteo Ranieri. Claudia ha ammesso che il ragazzo avrebbe fatto bene a scegliere Valeria Cardone perché molto più simile a lui.

Per quel che riguarda Luca Salatino, che ultimamente ha fatto scendere una nuova corteggiatrice, ha dichiarato:

“Io me ne sarei andata fossi in loro, proprio come è successo a me. Sì, sono ritornata è vero, ma comunque andandomene avevo scatenato una reazione in Lorenzo! Quindi secondo me Luca vuole che Soraia e Lilli reagiscano un po’ di più, perché in puntata li vedo un po’ tutti abbastanza ‘mosci‘”.

La Dionigi crede che Luca abbia fatto scendere una nuova corteggiatrice per svegliare un po’ Soraia e Lilli.

D’altronde, anche Lorenzo, all’epoca del trono, ha fatto la stessa cosa con lei. Ancora oggi, tra l’altro, il Cobra mantiene lo stesso carattere allegro di un tempo. Ha dichiarato:

“Certo, la sua esuberanza ci sarà sempre: lo devi prendere così, o lo ami o lo odi, ma in ogni caso non ci si annoia mai con lui. Ha sempre la battuta pronta e ti strappa un sorriso anche se sei giù di morale”.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri

Claudia ha aparlato anche del ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri. La Dionigi è rimasta sopresa, ma spera di non rivederlo tornare insieme a Ida Platano. Lady Cobra ha ammesso: “A mio avviso, per entrambi non è più il momento di stare insieme“. L’ex corteggiatrice ha concluso sottolineando che spera solo che “Riccardo non ricominci non le solite ‘tarantelle’“.