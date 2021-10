Claudia Gerini, a 50 un altro figlio: “Ci sto pensando”

Claudia Gerini ha espresso il desiderio di diventare ancora madre grazie alle adozioni e all'affidamento.

A quasi 50 anni Claudia Gerini – già madre di due figlie – ha dichiarato che le piacerebbe allargare ulteriormente la famiglia grazie all’affido.

Claudia Gerini: il terzo figlio

Dopo la nascita di Rosa (avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli) e di Linda (nata dall’amore naufragato per Federico Zampaglione) Claudia Gerini – che il prossimo 18 dicembre compirà 50 anni – ha dichiarato che le piacerebbe diventare nuovamente mamma:

“Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni.

Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo. Loro? Va bene. Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire… Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo.

Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco.”

Claudia Gerini: la vita privata

Durante l’estate 2021 Claudia Gerini ha archiviato la sua liaison con Simon Clementi e la stessa attrice ha smentito le notizie riguardanti un presunto tradimento ai suoi danni da parte dell’imprenditore.

“Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici“, aveva affermato. Dopo la fine della relazione l’attrice è rimasta single e durante l’estate ha preso parte alle nozze dell’ex compagno, Federico Zampaglione, che ha sposato Giglia Marra.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione: il rapporto

L’attrice ha mantenuto un buon rapporto con i suoi ex padri delle sue due figli.

Nonostante questo la stessa Gerini, in vista delle nozze di Federico Zampaglione, ha dichiarato: “Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, e ancora: “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce”. I due continuano a frequentarsi come buoni amici per il bene della loro figlia, Linda.