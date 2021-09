Claudia Gerini, da “Sulla Giostra” alla regia: una bella sfida

Roma, 27 set. (askanews) – Da protagonista di un film al femminile, alla sua prima regia. Claudia Gerini è emozionata per i nuovi progetti che la attendono e ne ha parlato a Bari dove ha presentato in anteprima “Sulla Giostra”, scritto e diretto da Giorgia Cecere al Bari International Film Festival, poi nelle sale dal 30 settembre.

In questo film interpreta Irene, una donna in carriera che ha lasciato il Salento per trasferirsi a Roma, dove fa la produttrice e conduce una vita frenetica, ma è costretta a ritornare al suo paese per la vendita della storica casa di famiglia.

Qui dovrà fare i conti con Ada, la vecchia governante che si rifiuta di lasciare la casa, con le sue origini, i ricordi e con se stessa e la sua vita.

Un film sulle separazioni secondo l’attrice: “Si affrontano degli argomenti seri ma ci sono anche momenti in cui si sorride, dico che è un film sulle separazioni perché é sulle difficoltà di separarsi da una casa, da un vecchio lavoro, da un figlio che cresce sulla necessità e difficoltà di evolversi e passare a un nuovo capitolo di vita”.

Claudia Gerini inizierà a girare il suo primo film da regista l’11 ottobre. Una storia che l’aveva appassionata e aveva deciso di interpretare, poi lavorando con gli sceneggiatori… “Per delle contingenze molto particolari e uniche mi sono fatta avanti. Ho detto: va bene mi autodirigo e dirigo io questa avventura, sono emozionata e quasi incredula ma dopo tantissimi anni penso di poter affrontare questa sfida, mi piacciono le sfide scomode e questa di sicuro lo è”. Il titolo, ha svelato, sarà “Tapis Roulant”. “Diciamo che c’è una metafora ma c’è anche un vero tapis roulant”.

Oltre al cinema, Claudia Gerini si è divertita a prendere parte al video di “Domenica”, brano del suo ex compagno Federico Zampaglione, insieme a Carlo Verdone.

“Carlo è stato molto carino e gentile, mi ha chiamata e mi ha detto: ma che dobbiamo fare Claudia? E io gli ho spiegato che dovevamo partecipare a questo barbecue, a questa festa di domenica in famiglia…. È nato tutto molto spontaneamente, Federico mi ha detto dai facciamo una cosa carina tutti insieme, partecipa a nche tu e io mi sono lasciata coinvolgere anche perché ogni volta che io e Carlo abbiamo occasione di vederci è sempre festa”.