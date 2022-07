Claudia Gerini in costume: “Mi potevo impegnare di più con gli allenamenti”

Claudia Gerini ha fatto il pieno di like sui social grazie alle sue prime foto in bikini dell'estate.

Claudia Gerini ha fatto il pieno di like con le sue foto in bikini sui social e grazie all’autoironia con cui ha scherzato con i fan.

Claudia Gerini: le foto in bikini

Claudia Gerini ha postato alcuni scatti in bikini e ha scherzato con i fan per il suo aspetto fisico, nonostante in tanti gli abbiano fatto i complimenti per la sua bellezza e il suo corpo da urlo.

“Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede….Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”, ha scritto l’attrice con un messaggio ironico sui social.

La vita privata dell’attrice

Oggi Claudia Gerini sarebbe single e in merito alla sua vita privata lei stessa ha confessato: “Se oggi c’è l’amore nella mia vita? Una relazione no, non c’è ma ci sto lavorando”, e ancora: “Mi sto godendo questo momento di libertà, per me è una condizione nuova, interessante. Però mi realizzo nella condivisione, perché cresci e perché ti confronti. Riuscire a fidarsi e ad appoggiarsi ad un uomo è importante.

L’ultima volta che mi sono innamorata è quattro anni fa”.

In tanti tra i suoi fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sperano che l’attrice trovi presto il grande amore.