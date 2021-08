Claudia Gerini sulle nozze dell’ex, Federico Zampaglione: “Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”

Claudia Gerini ha confessato la sua opinione in merito alle nozze tra il suo ex compagno, Federico Zampaglione, e l'attrice Giglia Marra.

Claudia Gerini ha espresso la sua opinione in merito alle nozze del suo storico ex, Federico Zampaglione, con l’attrice Giglia Marra.

Claudia Gerini: le nozze di Zampaglione

Claudia Gerini hanno vissuto un’importante e lunga relazione dal 2005 al 2016 e nel 2009 il loro amore è stato consacrato dall’arrivo della loro figlia, Linda.

L’11 agosto 2021 Zampaglione è convolato a nozze con l’attrice Giglia Marra e Claudia Gerini ha espresso al sua opinione in merito all’unione fra i due, a cui ha augurato tutto il meglio: “Sono molto felice per lui”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”. Claudia Gerini ha anche dichiarato che Gigli Marra sarebbe “stupenda” e che andrebbe d’accordo con la sua secondogenita, Linda (l’attrice ha avuto la sua prima figlia, Rosa, durante la sua unione con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli).

Claudia Gerini ha rivelato inoltre di esser stata invitata alle nozze di Federico Zampaglioni e Giglia Marra, motivo per cui avrebbe ordinato un regalo per la coppia. “Siamo una famiglia allargata”, ha dichiarato l’attrice orgogliosa della serenità ritrovata insieme al suo ex compagno.

Giglia Marra e Claudia Gerini: la confessione

Anche l’attrice Giglia Marra ha affermato di avere un ottimo rapporto con Claudia Gerini, che considererebbe una sua amica.

“La figlia che lei e il mio compagno hanno avuto insieme è meravigliosa”, ha dichiarato l’attrice, che oggi si sarebbe inserita perfettamente all’interno della “famiglia allargata”. Giglia Marra e Federico Zampaglione si sono conosciuti quando la relazione tra il musicista e Claudia Gerini era già naufragata da tempo e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Oggi la coppia è più felice ed unita che mai e i due sono stati costretti a rinviare più volte la data delle loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus.

Claudia Gerini: la vita privata

Oggi Claudia Gerini sarebbe legata all’imprenditore Simon Clementi. I due sono usciti allo scoperto nel 2019, all’indomani dalla rottura tra l’attrice e il giovane collega Andrea Preti, con cui aveva vissuto un’intensa e importante storia d’amore. Oggi sembra che l’attrice abbia finalmente ritrovato la felicità e in tanti si chiedono se la storia tra lei e Simon Clementi sia destinata a durare.