Claudia Mesi muore per una malattia incurabile: l'insegnante aveva 47 anni

Tutta la comunità di Montemaggiore Belsito è in lutto per la terribile scomparsa dell’amata insegnate Claudia Mesi. Da tempo, la 47enne stava lottando con un brutto male che alla fine ha avuto la meglio su di lei.

Morte Claudia Mesi, l’insegnante aveva una malattia incurabile

Claudia Mesi è morta nella notte tra il 19 e 20 marzo, sconfitta da una brutta malattia che la perseguitava da tempo. La donna era un’insegnante molto amata nella comunità siciliana di Montemaggiore Belsito, dove viveva e lavorava da anni. La donna lascia il marito Salvatore e due figli Edoardo e Riccardo.

Lo svolgimento dei funerali di Claudia Mesi

I funerali della 47enne si sono svolti nel pomeriggio della giornata di ieri, martedì 21 marzo, presso la chiesa Madre di Montemaggiore Belsito. Presenti, oltre ai famigliari e agli amici più stretti, anche alcun tra gli studenti ed ex studenti della maestra. Claudia era stata apprezzatissima non solo nella scuola elementare dove aveva lavorato negli ultimi anni, ma anche nel plesso di Cerda, dove aveva insegnato in anni precedenti.