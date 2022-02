Claudia Ruggeri stratosferica su Instagram, la foto fa il giro del web

La regina di "Avanti un altro" Claudia Ruggeri pubblica una foto davvero stratosferica su Instagram, lo scatto sensuale fa il giro del web

Claudia Ruggeri fa ancora centro con la posa giusta e con il suo fisico mozzafiato e diventa stratosferica su Instagram con una foto che sta facendo il giro del web e che ha raccolto apprezzamenti da tutti i suoi follower.

La procace ed ironica “Miss Claudia” ha pubblicato l’ennesimo scatto che esalta le sue forme e che conferma un dato di fatto. Quale?

Claudia Ruggeri stratosferica su Instagram, i follower impazziscono

Se è vero che la coppia di assi televisivi Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono le colonne del successo di Avanti un altro lei, Miss Claudia, di quel programma è l’architrave in quanto a sensualità. Il programma è un must ormai da lustri e Claudia Ruggeri, assieme alle altre “bonas” del mondo di buffi personaggi di Bonolis, ha accompagnato e foraggiato questo successo.

La Ruggeri ha più di due milioni di follower social e lo scatto che ha pubblicato in queste ore su Instagram spiega decisamente il perché.

Miss Claudia ne ha fatta un’altra delle sue

Il suo selfie dai toni caldi e con uno scorcio ben visibile delle sue curve ha conquistato decine di migliaia di like in poche ore. E quei like non smettono, come a sottolineare che si, per quelli che amano e seguono Miss Claudia è davvero il caso di parlare di una continua delizia, visto che non è il primo scatto “bollente” che la procace caratterista tv pubblica.