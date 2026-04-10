Claudio Amendola: la Bottiglieria? Parleremo con nuova proprietà

Roma, 10 apr. (askanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de “I Cesaroni – Il Ritorno”, dal 13 aprile su Canale 5. Amendola, a margine della presentazione della nuova serie, la settima, alla Garbatella, quartiere romano in cui è ambientata, ha risposto così a chi gli chiedeva come avrebbe fatto, nel caso di una nuova stagione, con i nuovi proprietari del locale che è parte integrante della serie.

Il Bar dei Cesaroni infatti nella realtà ha cambiato gestione e dovrebbe diventare un’osteria, così come nella nuova serie la “Bottiglieria” di famiglia cambia formula e diventa ristorante.Claudio Amendola: “Pure la Bottiglieria diventa ristorante e noi l’abbiamo fatto prima, vedremo che succede, andremo a parlare con la nuova proprietà, io spero non cambi nulla per la fruibilità della location…

altrimenti ricostruiremo, grazie a Dio il cinema ha anche questa possibilità”.