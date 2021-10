Claudio Baglioni colpito da un grave lutto: le parole del cantante

Claudio Baglioni ha condiviso con i fan sui social il suo cordoglio per la scomparsa di una persona a lui cara.

Attraverso i social Claudio Baglioni ha annunciato la scomparsa di Antonio “Tonino” Coggio, suo storico collaboratore e grande amico. L’uomo si è spento il 19 ottobre, all’età di 82 anni.

Claudio Baglioni: il grave lutto

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore Claudio Baglioni: il cantante ha annunciato sui social la scomparsa di Antonio Coggio, suo storico collaboratore e fidato amico.

“Ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia”, ha scritto il celebre cantante in riferimento a quello che era da lui considerato a tutti gli effetti il suo pigmalione. Coggio è stato per moltissimo tempo arrangiatore, compositore e produttore discografico di alcuni dei più famosi successi dello stesso Baglioni, e i due si conoscevano ormai da moltissimi anni.

Claudio Baglioni: chi era Antonio Coggio

Antonio Coggio, detto Tonino, era nato a Savona il 16 maggio 1939. Dopo aver studiato pianoforte aveva completato i suoi studi musicali presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. A seguire aveva iniziato a frequentare la cosiddetta “scuola genovese”, e nel 1964 aveva lavorato come tastierista per Gino Paoli. Quando firmò il suo primo contratto per la RCA Italiana, si trasferì a Roma, dove ebbe la prima esperienza di registrazione in studio.

Nel 1970 ebbe inizio il suo sodalizio artistico con Claudio Baglioni, durato per moltissimi anni. Il cantante ha voluto dedicare un ultimo messaggio d’affetto al musicista e in tanti, tra i commenti al suo post, gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto difronte alla sua scomparsa.

Claudio Baglioni: la vita privata

Claudioo Baglioni è stato sposato con Paola Massari, madre di suo figlio Giovanni. La relazione tra i due è terminata nel 1987, quando il cantante si è legato a Rossella Barattolo.

“Io sono un’estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza”, ha dichiarato lei in merito alla loro lunga e importante unione. La coppia ha sempre mantenuto la propria relazione nel massimo riserbo e Claudio Baglioni non ha mai parlato volentieri della sua vita privata.