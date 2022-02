Claudio Mandia, chi è il ragazzo morto misteriosamente a New York

Claudio Mandia, ragazzo di Battipaglia morto misteriosamente alla Ef Academy di New York, aveva solo 17 anni. Qualcosa nella sua morte non torna.

Claudio Mandia, ragazzo di Battipaglia morto misteriosamente alla Ef Academy di New York, aveva solo 17 anni. Qualcosa nella sua morte non torna, ma le indagini vanno avanti, in attesa dei risultati dell’autopsia.

Chi è Claudio Mandia, morto a 17 anni a New York

Claudio Mandia aveva solo 17 anni, era di Battipaglia, in provincia di Salerno. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio è stato trovato morto in un college di New York, a poche ore di distanza dal suo 18esimo compleanno. Il suo corpo è stato trovato alla EF Academy di Tarrytown, una scuola esclusiva di lingue, frequentata da studenti provenienti da tutto il mondo, con rette di 62 mila dollari l’anno.

Quando hanno scoperto la terribile notizia, i suoi genitori erano arrivati dall’Italia per festeggiare con lui il suo compleanno. Pietro Benesatto, lo zio del giovane, inizialmente ha parlato di cause naturale, escludendo che il nipote potesse essere aggredito. La polizia ha ascoltato i suoi compagni di college, per cercare di ricostruire le ore precedenti al momento in cui Claudio è tornato nella sua stanza. Il ragazzo sognava di diventare un manager e di lavorare nel campo dell’economia.

“Non era malato, era sanissimo” ha sottolineato lo zio.

Le accuse della famiglia

I genitori di Claudio, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto, sono imprenditori di successo della Piana del Sele, titolari di un’azienda che esporta pizze surgelate in tutto il mondo. Inizialmente era stata ipotizzata una patologia cardiaca o un aneurisma, ma si è parlato anche di una festa tra amici. Gli avvocati americani della famiglia, comandati da George Bochetto, negano che la morte del giovane possa essere stata causata da un abuso di alcol e droghe.

Accusano però l’amministrazione della EF Academy di aver sottoposto il 17enne a “un trattamento inimmaginabile“, aggiungendo che sono in corso le indagini e che verranno “intraprese le opportune iniziative giudiziarie“. Il Corriere della Sera ha scritto che Claudio non è morto nella sua stanza come era stato detto inizialmente. Inoltre, l’autopsia dovrebbe chiarire se la causa della morte possa essere sttato un rito cameratesco o un gioco estremo nel Campus. La polizia ha ascoltato i compagni di college per ricostruire le ultime ore. Nel college è stato organizzato un incontro per ricordarlo, mentre il Comune di Battipaglia ha avuto contatti con il Consolato italiano, inviando i documenti per il rientro della salma.