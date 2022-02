Claudio Mandia, cosa è successo prima della morte: in isolamento con “punizioni primitive”

Cosa è successo prima della morte improvvisa di Claudio Mandia? Era stato isolato per una punizione dovuta al fatto di aver copiato un compito.

La terribile punizione dell’EF Academy di New York

Claudio Mandia potrebbe essere stato sottoposto ad una punizione “primitiva”, che potrebbe averlo spinto a togliersi la vita.

Questa è l’accusa di George Bochetto, legale dello studio Bochetto&Lentz, che difende la famiglia del 17enne di Battipaglia, morto a New York. L’allievo della EF Academy potrebbe essersi tolto la vita nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, nel college che frequentava. Il giovane era stato messo in isolamento per tre giorni “come punizione per il lavoro in classe“. Claudio era stato espulso lunedì dall’istituto, con l’accusa di aver copiato un compito per il conseguimento del diploma IB, l’International Baccalaureate.

Le indagini dovranno fare chiarezza sull’eventuale responsabilità della scuola.

La ricostruzione della vicenda da parte della famiglia

“Claudio è stato sottoposto per giorni all’isolamento dai funzionari della scuola EF Academy come ‘punizione’ per il compito in classe. Che un istituto sottoponga uno dei suoi studenti a misure così primitive è inimmaginabile per la famiglia Mandia” ha scritto il legale in una nota. La famiglia del giovane pensa che questa punizione abbia “direttamente causato” la volontà del 17enne di “togliersi la vita mentre era solo e incustodito in isolamento per più di tre giorni“.

Claudio, in preda all’angoscia, potrebbe aver deciso di suicidarsi la notte prima dell’arrivo della sua famiglia, che voleva festeggiare con lui il suo compleanno. Hanno ricevuto la terribile notizia quando sono arrivati all’aeroporto. Nei tre giorni precedenti, l’Academy avrebbe costretto il ragazzo all’isolamento in camera, senza compagnia, sottoponendolo ad un regime blindato, con pasti lasciati fuori dalla porta. Sono state valutate tante ipotesi, come una festa finita male, un gioco estremo, una violenza di gruppo, ma ora tutto sembra portare al suicidio.

La famiglia vuole procedere con altre azioni, ma preferisce “non commentare ulteriormente“. Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto sono rimasti a New York, mentre le tre figlie minorenni sono tornate in Italia con lo zio.

I funerali di Claudio Mandia

Ezio Miceli, viceparroco della chiesa della Speranza, a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove verranno celebrati i funerali di Claudio, ha spiegato che nel paese “non c’è una famiglia che non abbia versato una lacrima per Claudio, che non abbia avuto un pensiero per la sua famiglia. Claudio era un ragazzo dolce, educato. Una persona perbene. Non ci sono parole. Noi tutti abbracciamo i genitori, i familiari“. Il parroco ha aggiunto che la famiglia di Claudio è stata sempre molto solidale e vicina alla chiesa, anche se in modo molto riservato.