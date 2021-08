Claudio Santamaria e Francesca Barra aspettano un figlio: l’annuncio via social

Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano il loro primo figlio: la coppia ha dato l'annuncio tramite social.

Claudio Santamaria e sua moglie, la giornalista Francesca Barra, aspettano un figlio insieme. La coppia ha dato l’annuncio via social.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: il figlio

Attraverso i social Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno annunciato l’arrivo di quello che sarà il loro primo figlio insieme.

La giornalista è già madre di tre bambini avuti con il suo precedente marito, Marcello Molfino, mentre l’attore è padre di Emma, avuta durante la sua precedente relazione con Delfina Delettrez. Dopo le nozze nel nel 2017, i due avevano subito l’interruzione di una gravidanza a causa di un aborto spontaneo nel 2019, e finalmente oggi stanno per realizzare il sogno di diventare di nuovo genitori. La notizia era trapelata già nei giorni scorsi, quando la coppia era stata paparazzata durante una vacanza in barca e la giornalista sfoggiava un pancino sospetto.

“Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti , ma la somma dei nostri giorni felici” ha scritto Francesca pubblicando uno scatto in cui appare di profilo con il pancino già evidente. “Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa.

Ora sì che c’è la pancina”, ha confermato Francesca Barra via social.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: l’amore

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno confessato di essersi incontrati per la prima volta quando erano bambini, in Basilicata: “Ci siamo conosciuti quando io avevo undici anni perché lui è lucano e trascorreva le sue estati in Basilicata. E’ stato il mio primo lento e poi ci siamo rincontrati da adulti e non ci siamo più lasciati”, ha confessato Francesca Barra, oggi più felice che mai insieme all’attore.

Francesca Barra: l’aborto

Francesca Barra confessò di aver perso il primo figlio atteso insieme a Claudio Santamaria attraverso i social. La giornalista non nascose il proprio strazio, e in un post di sfogo sui social raccontò: “Avevamo cercato quel figlio dal primo momento, avevo fatto tantissime punture di ormoni, ero anche finita in ospedale più di una volta…”, aveva dichiarato, e ancora: “Molti pensano che tu non stia vivendo un vero lutto, perché il bambino non è mai nato. Ma come? Io e Claudio lo abbiamo visto mentre aveva il singhiozzo, gli abbiamo sentito battere il cuore, abbiamo guardato le sue mani e le sue braccia muoversi. È un lutto sottovalutato, come se esistesse un metro del dolore e quello per un figlio mai nato non misurasse abbastanza”.