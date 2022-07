Claviere, precipita da via ferrata e muore davanti agli occhi del figlio: addio a Paolo Pich

Tragedia a Claviere, in Val di Susa, qui un escursionista di 58 anni, Paolo Pich è morto dopo essere precipitato da una via ferrata: ecco i dettagli.

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella giornata di sabato 2 luglio 2022 a Claviere, in Val di Susa, qui un escursionista di 58 anni, Paolo Pich, è morto dopo essere precipitato da una via ferrata davanti agli occhi del figlio.

Ecco tutti i dettagli su questo drammatico accadimento.

Claviere, l’escursionista Paolo Pich perde la vita a 58 anni: i dettagli della tragedia

Un fatale incidente si è consumato nella giornata di sabato 2 luglio 2022 nelle montagne di Claviere, in Val di Susa e più precisamente in zona Rocca Clarì, qui il 58enne Paolo Pich stava compiendo un’escursione insieme al figlio, quando all’improvviso è precipitato da una via ferrata ed è morto davanti agli occhi del ragazzo.

L’allarme lanciato dal ragazzo ed il tempestivo intervento dei soccorritori

In seguito all’incidente, il figlio della vittima ha tempestivamente allertato i soccorritori, che di fatto si sono recati dopo pochissimo tempo sul luogo dove si è consumato l’accaduto.

Gli operatori del servizio dell’elisoccorso regionale hanno sin da subito messo in atto tutti i possibili tentativi di rianimazione che era possibile compiere sul corpo di Paolo Pich, ma purtroppo nulla è servito a farlo tornare in vita e di fatto alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Dolore per la prematura scomparsa di Paolo Pich: le parole dell’amico Massimo

Un grande amico di Paolo Pich, Massimo Corcione, ha deciso di dedicare al 58enne un commovente post su Facebook, ecco quali parole ha scritto: