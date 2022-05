Clemente Russo a ruota libera contro i naufraghi: chi sono i falsi e chi intende rivedere in Italia.

Ultimo eliminato dall’Isola dei Famosi, Clemente Russo ha utilizzato l’account social ufficiale del reality honduregno per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’ex naufrago ha parlato degli ex compagni d’avventura, facendo i nomi dei più falsi.

Clemente Russo contro i naufraghi

Dopo sua moglie Laura Maddaloni, anche Clemente Russo è stato eliminato dall’Isola dei Famosi. In attesa di tornare in Italia per partecipare alle dirette dallo studio, ha utilizzato il profilo Instagram del reality per rispondere alle domande dei fan. In questo modo, lo sportivo si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. Chi è il concorrente più falso? Clemente non ha dubbi: Nicolas Vaporidis. Oltre all’attore, però, ci sono altri personaggi che l’hanno deluso.

Russo ha dichiarato:

“Mi hanno deluso… Nicolas, Carmen, Alessandro… ma soprattutto Roger”.

Chi spera che vinca L’Isola dei Famosi?

Clemente ha ammesso che, se tornasse indietro, eviterebbe alcuni atteggiamenti pur di rimanere in gioco all’Isola dei Famosi.

Si riferisce a “qualche litigio” che, a suo dire, l’hanno penalizzato. Il suo preferito per la vittoria? Senza ombra di dubbio Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo. Russo crede di aver perso “almeno 12 chili“, motivo per cui appena rientrerà in Italia farà scorpacciata di pizza.

I naufraghi che vorrà rivedere in Italia

Chi sono i concorrenti che intende rivedere in Italia? Clemente, anche in questo caso, non ha dubbi:

“Le persone che voglio rivedere fuori da questa Isola sono quelli che sono partiti insieme a me, dal primo al decimo giorno. Quindi Jeremias, Gustavo, Blind, Roberta, Zequila. I primi”.

Anche se alcuni naufraghi l’hanno deluso, Russo ha ammesso che l’avventura all’Isola è “stata bellissima e dire ‘la rifarei’ è un po’ pesante, ma ci penserò“.