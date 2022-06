Clemente Russo e l’Isola dei Famosi, il prima e il dopo: “Ho perso 12 kg”

Clemente Russo ha mostrato il suo fisico ai fan dopo l'Isola dei Famosi e ha svelato di aver perso ben 12 chili.

Come altri naufraghi dell’Isola dei Famosi e anche come sua moglie, Laura Maddaloni, Clemente Russo ha mostrato il suo fisico dopo la permanenza al reality show.

Clemente Russo: il fisico dopo l’Isola dei Famosi

Dopo l’esperienza vissuta come naufrago dell’Isola dei Famosi, Clemente Russo ha confessato di aver perso ben 12 chili all’interno del reality show.

L’ex naufrago ha anche svelato che nei mesi a venire farà di tutto per tentare di rimettersi in forma: “Conosco il mio corpo, mi conosco molto bene a livello fisico e sono dimagrito circa 12 kg in queste settimane passate qui in Honduras. Questo non è un grande problema per me perché tra poco vedrete che recupererò tutto“, ha dichiarato. Clemente Russo ha anche spiegato ai fan dei social che il suo segreto per una perfetta forma fisica sarebbe la costanza negli allenamenti e una corretta alimentazione.

Clemente Russo eliminato dall’Isola

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono stati eliminati dall’Isola dei Famosi e a seguire lui ha svelato i motivi che, per lui, li avrebbero condotto verso l’addio al reality show: “Ci aspettavamo di rimanere in coppia più a lungo. Invece dopo poche settimane siamo stati scoppiati. Volevamo fare un gioco diverso, di squadra diciamo. Poi ci sono state delle provocazioni. Noi non abbiamo mai recitato e non abbiamo fatto teatrini o strategie.

Avevamo preso il reality come una competizione, una gara, una cosa da sportivi quali siamo e forse questo non ha giocato a nostro favore”, ha dichiarato Russo che, nonostante tutto, sembra felice di essere tornato in Italia.