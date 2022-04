Clementino: con “Black Pulcinella” vi svelo il mio lato oscuro

Milano, 28 apr. (askanews) – Si chiama “Black Pulcinella”, il nuovo album di Clementino, in uscita domani. Un progetto che arriva a tre anni di distanza da Tarantelle, registrato tra Napoli e la California. Già il titolo dell’album è tutto un programma come spiega il rapper campano: “Black Pulcinella è il mio lato oscuro. Ho cercato di mettere delle canzoni super rap con un ritorno degli anni Novanta però in chiave moderna.

Black è il nome della musica afro-americana messo insieme a Pulcinella che è di Napoli”.

L’album, che conta diversi featuring tra i quali Rocco Hunt e La Nina, arriva in un momento di piena attività per Clementino. “Sicuramente è un bel momento questo. Ma ci sono voluti anni e anni di lavoro. Sto bene e voglio fare questo per tutta la vita ma devo riuscire ad organizzarmi meglio. Più tardi cercherò di dosare meglio tv, cinema e musica”, ha spiegato.

Al nuovo album seguirà finalmente una tournée estiva, attesissima da Clementino in primis e ovviamente anche dai suoi fan. Per le date, seguire il profilo Instragram del rapper. L’annuncio a breve.