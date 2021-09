Cliam: Bonelli, 'Cingolani sconsiderato, lui è il radical chic'

Roma, 1 set. (Adnkronos) – "Per Cingolani gli ambientalisti sono radical chic e peggio della catastrofe climatica , mai un ministro della Repubblica si e’ espresso con tanta sconsideratezza e assenza di rispetto per una comunità di persone che nel nostro paese si batte come lui”.

Lo dichiara il coportavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

"Cingolani insulta il mondo ecologista e ha aperto una campagna di paura contro la transizione ecologista per fermare la modernizzazione e difendere gli interessi delle lobby del petrolio. A proposito di ecologisti e radical chic al ministro Cingolani dico che il sottoscritto e’ nato e cresciuto a Casal Bernocchi quartiere popolare di , lui ci dica invece chi lo ha voluto a fare il ministro per fermare la transizione ecologica che ripropone il nucleare bocciato dal referendum degli italiani".