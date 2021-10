“Click to Pray 2.0”, App per pregare con il Papa e per il Sinodo

Roma, 19 ott. (askanews) – Una app aggiornata per “sintonizzarsi” sulle preghiere di Papa Francesco e le sfide che l’umanità deve affrontare, ma anche sul cammino Sinodale. A lanciarla la “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” che propone una nuova versione della sua piattaforma digitale di preghiera: Click To Pray 2.0 (Beta), l’applicazione ufficiale di preghiera del Papa, che “aiuta a pregare per le sfide dell’umanità e della missione della Chiesa, e viene offerta come proposta di preghiera per il processo sinodale”.

La App offre proposte di preghiere quotidiane insieme al Pontefice, con gli utenti che potranno organizzare la loro agenda di preghiera personale, configurando i momenti per pregare ogni giorno.

Il tutto con una piattaforma (Sito web e App) disponibile in 7 lingue: spagnolo, inglese, portoghese, italiano, francese, tedesco e cinese tradizionale.