Cliente di un ristorante ha un infarto durante la cena: salvato dall’oncologo Paolo Ascierto

Cliente ha un infarto e viene salvato dall'oncologo Paolo Ascierto al ristorante: "Mi sono subito reso conto che non c’era un solo attimo da aspettare”

Minuti che hanno fatto pensare alla morte ma da cui è uscita vittoriosa la vita: il cliente di un ristorante ha un infarto durante la cena e viene salvato dall’oncologo Paolo Ascierto. I media spiegano che a Padova il medico partenopeo ha praticato la manovra rianimatoria cardiaca mentre l’ambulanza arrivava con un range temporale troppo lungo per ovviare a quella situazione di real emergenza.

Cliente ha un infarto, salvato da Ascierto

Ed ecco che l’oncologo della Fondazione Pascale di Napoli Paolo Ascierto si è dovuto inventare eroe onorando il giuramento di Ippocrate. Nella gironata di venerdì scorso Ascierto infatti era a cena in un ristorante di Padova con la famiglia, quando ad un certo punto si è accorto che uno dei commensali si era sentito male. Ci sono step riportati dai media sulle riflessioni che il medico avrebbe fatto in quei minuti concitati: “Il suo cuore si ferma, dalla bocca inizia a uscirgli bava.

Mi rendo subito conto che non c’è un attimo da aspettare”.

Un minuto e mezzo per beffare la morte

A quel punto è scattato il massaggio cardiaco. Ci è voluto solo un minuto e mezzo per beffare, almeno per quella volta, la morte, tutti con la consapevolezza che il mezzo del 118 in arrivo non ce l’avrebbe sicuramente fatta: l’ambulanza infatti sarebbe giunta dopo 25 minuti. Ascierto è Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori della fondazione Giovanni Pascale di Napoli, nonché presidente della Fondazione Melanoma.