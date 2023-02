Cliente non gli paga la droga lui gli ruba il televisore: arrestato

In Sicilia la surreale storia di un uomo a cui il “cliente” non paga la droga e lui gli ruba il televisore: arrestato.

Da quanto spiegano i media locali il pusher in questione voleva recuperare con un altro reato il suo “credito” ma la polizia lo ha individuato e fermato per essere poi arrestato, non in carcere ma ai domiciliari.

Non gli paga la droga: gli ruba il televisore

Da quanto si apprende il suo “cliente” non gli avrebbe pagato la cessione di sostanze stupefacenti e l’uomo, un 25enne e per recuperare in parte il “credito” vantato gli ruba il televisore.

E’ l’accusa contestata ad un 25enne di Priolo Gargallo, nel Siracusano, è stato arrestato per rapina da agenti di Polizia del commissariato cittadino.

La perquisizione a casa della polizia

Dopo l’episodio condotto con modalità predatorie era scattata infatti una accurata perquisizione nell’abitazione dell’indagato. E lì, in quella sede, gli investigatori hanno trovato e sequestrato 750 grammi di hashish oltre al televisore rubato che avrebbe dovuto costituire il “saldo” per lo stupefacente non pagato.

L’arrestato, già sottoposto all’obbligo di dimora, dopo le incombenze di legge previste dal caso di specie e su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.