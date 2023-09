Clima: A. Floridia (Avs), '16 neonati al giorno morti per smog è dato drammatico'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Non bisogna essere ambientalisti per sapere che la crisi climatica colpisce prima di tutto gli esseri umani, in termini di scarsità alimentare, salute, migrazioni forzate e nuovi conflitti. il dato drammatico dell’Unicef rende bene l’idea di quanto siamo in ritardo nel raggiungere gli obiettivi fissati con l’accordo di Parigi: nel 2019 più di 5.800 bambini e adolescenti, in Europa e Asia centrale, sono morti per cause legate all'inquinamento atmosferico, prima causa dei cambiamenti climatici. Parliamo di una media di 16 bambini al giorno. Un’ecatombe intollerabile, che segna la sconfitta di quei governi che ostacolano ancora oggi la necessaria transizione verso modelli di sviluppo sostenibili. L’unica strada per la sopravvivenza è quella di azzerare le emissioni e investire nelle energie rinnovabili. Parole e promesse non garantiscono il futuro e neanche il presente. Servono azioni immediate e concrete per garantire la salute del Pianeta Terra e il futuro alle nuove generazioni". Lo ha affermato la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, commentando il Policy Brief, pubblicato oggi dall’Unicef.