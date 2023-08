Clima: Bonelli, 'bene appello Mattarella, anche lui ultras del fanatismo ecologista? Governo agisca'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Bene l'appello di Mattarella e di altri cinque capi di Stato per sollecitare iniziative di contrasto alla crisi climatica e porle al primo posto nell'agenda politica. Spero vivamente che il presidente della Repubblica non venga definito anche lui ultras del...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Bene l'appello di Mattarella e di altri cinque capi di Stato per sollecitare iniziative di contrasto alla crisi climatica e porle al primo posto nell'agenda politica. Spero vivamente che il presidente della Repubblica non venga definito anche lui ultras del fanatismo ecologista. Quanto da lui sollecitato oggi è ciò che stiamo sollecitando da sempre, ovvero l'urgenza che l'Italia cambi rotta sulle politiche sul clima e, purtroppo, dobbiamo constatare che è quello che questo governo non sta facendo, perché non solo ritarda ad approvare il Piano di adattamento climatico, ma ha inviato all'Ue un Piano nazionale dell'energia e del clima che non rispetta gli obiettivi climatici dell'Ue e che trasforma l'Italia in un hub del gas, condannando il nostro Paese a dipendere dalle fonti fossili per i prossimi decenni. Fonti fossili che sappiamo essere la causa della crisi climatica". Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

"I ritardi con cui affrontiamo questa emergenza fanno pagare un prezzo economico elevatissimo al nostro Paese – continua -, come dimostrano i danni causati dagli eventi meteorologici estremi che hanno coinvolto l’Italia negli ultimi mesi. Ribadiamo la necessità di un'urgente discussione in Parlamento sul clima che abbia come esito finale l'approvazione di una legge sul clima che consenta al nostro Paese di cambiare radicalmente rotta".

"Il governo Meloni, in particolare i ministri Crosetto e Salvini, ha espresso parole sprezzanti nei confronti di chi si batte contro il cambiamento climatico. Il governo Meloni punta a essere capofila dei Paesi europei negazionisti che vogliono fermare e cambiare le leggi sul clima dell’UE per sostenere l’economia fossile usando una strategia della disinformazione e delle fake news", conclude Bonelli.