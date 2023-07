Clima: Bonelli, 'Crosetto propone di intestare cimiteri a me? Lo invito ad ascoltare scienziati'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a La Verità con un titolo che parla di terrorismo green, afferma che a me e Timmermans saranno dedicati i cimiteri. Nessuna indignazione per queste parole becere del ministro solo perché ho affermato che il negazionismo climatico andrebbe perseguito non come reato di opinione ma per diffusione di notizie false, comportamenti già sanzionati a prescindere dal sottoscritto. Ho subito una campagna da gogna da parte dei quotidiani di destra, da Libero, La Verità, il Giornale. Lo ribadisco: fanno più danni i negazionisti e personalità come Crosetto che grandine, alluvione, siccità messe insieme. Ignorare il parere della comunità scientifica, che è alla base delle decisioni dell’Unione europea, è irresponsabile, dare spazio al complottismo significa non occuparsi della sicurezza nazionale e della nostra economia. Alla destra non interessa dei danni all’economia provocati dagli eventi meteorologici estremi, i suoi esponenti difendono un modello economico che genera extraprofitti per pochi e perdite per i cittadini". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.