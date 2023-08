Clima: Bonelli, 'lanciamo campagna contro il negazionismo'

Roma, 1 ago. – (Adnkronos) – Con Alleanza Verdi e Sinistra parte oggi la campagna 'Interrail X il Clima' "e la lanciamo oggi, nella giornata in cui il governo presenta il suo ennesimo affondo alla transizione ecologica attraverso le modifiche al Pnrr che tolgono i fondi agli interventi contro il dissesto idrogeologico, alle energie rinnovabili e ai livelli di infrastrutturazione necessari per avviare la transizione ecologica nel nostro paese. In questi giorni abbiamo assistito all'apoteosi del negazionismo cimatico e questa campagna vuole essere una risposta proprio a quel negazionismo". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputao dell'Alleanza Verdi-Sinistra, presentando la campagna nella sala stampa di Montecitorio.

"Questa campagna – aggiunge Bonelli – è importante per noi, di fronte a un chiaro atteggiamento da parte di questo governo, che vuole allearsi, con Meloni a capo, con la destra ultra-nazionalista e sovranista, contro le politiche sul clima, gli obiettivi ambientali sono messi da parte”. Con la campagna 'Interrail X il Clima' Alleanza Verdi e Sinistra intende delineare un quadro di riferimento per la successiva presentazione di una Proposta di Legge sul Clima.

"Dobbiamo ribaltare la narrazione e spiegare agli italiani che le politiche sul clima sono politiche che fanno bene anche al portafoglio delle famiglie perché fanno pagare meno per l'energia. Non si indigna nessuno per gli extraprofitti che le società energetiche oggi realizzano in Italia, extraprofitti elevatissimi. Per esempio, il 29 luglio, ENI mi ha presentato i dati semestrali: 5 miliardi di euro di extraprofitti in 6 mesi, mentre le bollette continuano ad essere alte per le famiglie. Siccome sole e vento sono fonti energetiche gratuite, fare investimenti in rinnovabili e in efficientamento energetico degli edifici significa ridurre i costi per le persone: le politiche sul clima aiutano l'economia delle famiglie, aiutano a risparmiare. E aiutano a guardare un futuro migliore,” conclude Bonelli.