Clima: Braga (Pd), 'ascoltare i giovani di Fridays for future per un nuovo modello di sviluppo'

Clima: Braga (Pd), 'ascoltare i giovani di Fridays for future per un nuo...

Clima: Braga (Pd), 'ascoltare i giovani di Fridays for future per un nuo...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Sono tornati nelle piazze di tutta Italia i giovani di Fridays for Future. La loro voce contro ogni negazionismo e per la lotta alla crisi climatica va ascoltata. Un modello di sviluppo che protegga il pianeta, le persone e che non faccia pagare prezzo dell’ina...