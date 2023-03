Home > Askanews > Clima, Braga (Pd): da cambiamento squilibri a livello globale Clima, Braga (Pd): da cambiamento squilibri a livello globale

Roma, 16 mar. (askanews) – “Le parole di Mattarella oggi in Kenya ci ricordano come al nostro dovere fondamentale di accogliere chi fugge da situazioni di guerra, persecuzione e di difficoltà economica c’è anche quello di creare le condizioni per una vera inclusione. Ragionare su questi temi significa affrontare le questioni di questo tempo che sono sempre più legate, come ci ha detto il presidente Mattarella, agli squilibri che il cambiamento climatico sta portando a livello globale”. Lo ha dichiarato ad askanews la parlamentare del Pd Chiara Braga, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, commentando le parole del presidente della Repubblica nel suo viaggio in Kenya.

Roma, 16 mar. (askanews) - "Le parole di Mattarella oggi in Kenya ci ricordano come al nostro dovere fondamentale di accogliere chi fugge da situazioni di guerra, persecuzione e di difficoltà economica c'è anche quello di creare le condizioni per una vera inclusione. Ragionare su questi temi sig...