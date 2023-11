Clima: Burgess (Copernicus), a ottobre temperature record, +1.43°C sull'era preindustriale**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Il mese di ottobre 2023 ha registrato anomalie di temperatura eccezionali, battendo i quattro mesi precedenti in cui i record di temperatura globale erano già stati ampiamente superati. Possiamo dire quasi con certezza che il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato, attualmente di circa 1.43°C sopra le temperature medie dell'era preindustriale". A sottolinearlo è Samantha Burgess, Vicedirettore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S). "Il senso di urgenza per un'azione ambiziosa sul clima in vista della COP28 non è mai stato così alto" scandisce l'esperta di Copernucus.