Clima: Conte accoglie appello 'Italia libera', 'transizione unica via per garantire futuro'

Roma, 15 apr (Adnkronos) – "Sono felice di potervi incontrare ed aprire un confronto". Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 stelle, ha risposto all’appello 'Non abbandonate il futuro' pubblicato su 'Italia Libera' a cura di quattro tra i maggiori esperti di energia del Paese (Gianni Mattioli, Vincenzo Naso, Massimo Scalia, Gianni Silvestrini) e rivolto ai leader di Pd e M5S. C’è un’occasione da non perdere, e una necessità da affrontare, chiedono i quattro scienziati a Elly Schlein e Giuseppe Conte: "Ci rivolgiamo a voi nella speranza che diate vita a un grande progetto per la riconversione ecologica".

"Sul piano delle politiche energetiche, abbiamo sempre promosso e sostenuto la decarbonizzazione delle attività produttive, avendo ben chiari gli obiettivi climatici e sentendo una stringente responsabilità di agire in fretta. Tutto questo nella convinzione che approvvigionamenti energetici puliti siano strumento di resilienza ed equilibrio geopolitico", dice Conte nella sua risposta ricordando le iniziative del M5s.

"Mi auguro che questo nostro incontro possa essere il primo di tanti che seguiranno. Come MoVimento 5 Stelle riteniamo indispensabile che tutta la società civile torni a parlare con forza delle soluzioni concrete per “cambiare passo” in senso positivo e compiere, pertanto, quella transizione ecologica che è l’unica strada per garantire all’umanità un futuro. Perché senza sostenibilità non ci sarà futuro, nemmeno per l’economia, ma solo un penoso, agonizzante, costoso, matematico declino", dice tra l'altro l'ex premier.