Clima: Corrado, 'è la priorità del Pd, del governo non c'è traccia'

Clima: Corrado, 'è la priorità del Pd, del governo non c...

Clima: Corrado, 'è la priorità del Pd, del governo non c...

Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Il Pd sta affrontando il tema della crisi climatica e quelli ad esso connessi, in primis lo Pniec, - il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima - in tutti i modi che la dialettica parlamentare consente, ma è nostra intenzione e nostra volont&ag...

Roma, 1 giu (Adnkronos) – "Il Pd sta affrontando il tema della crisi climatica e quelli ad esso connessi, in primis lo Pniec, – il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima – in tutti i modi che la dialettica parlamentare consente, ma è nostra intenzione e nostra volontà far sì che attraverso la comunicazione mediatica questo diventi finalmente un argomento di cui si parla, al centro del dibattito pubblico”. Lo ha detto, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem, Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Pd.

“Lo Pniec è veramente un tema che riguarda tutti i settori, non è che parla di clima e quindi se ne occupano tre persone, questo piano cambierà la faccia ai nostri territori, che vanno infrastrutturati per le energie rinnovabili, l’economia circolare, i nuovi impianti. Tutto questo va concertato a tutti i livelli istituzionali, e soprattutto va fatto capire alle persone, va concertato con la società civile, le associazioni imprenditoriali e sindacali che se ne occupano. Di tutto questo nell’attività di governo non c’è nessuna traccia”, ha aggiunto Corrado.