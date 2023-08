Clima: Corrado (Pd) a Bignami, 'nessuna lezione da governo negazionista che fa solo propaganda'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Mentre aziende, enti Locali e persone che hanno perso tutto attendono risposte concrete alle loro sacrosante richieste, ottenendo solo promesse, propaganda e slogan, dobbiamo assistere all’ennesimo indecoroso teatrino sulle nutrie e sull’ecologismo 'radical chic'. Sono parole irricevibili e ispirate dalla peggiore propaganda anti ecologista e anti storica, quelle del vice ministro Bignami". Così in una nota Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Partito democratico.

"Non accettiamo lezioni da un governo negazionista della crisi climatica, che non perde occasione per attaccare la comunità scientifica internazionale e sminuirne/ridicolizzarne gli allarmi – prosegue l'esponente dem -. Giocare a scarica barile sulla pelle delle persone è vergognoso, a maggior ragione mentre si sprecano fondi come quelli del Pnrr per manifesta incapacità di gestione, mentre presentiamo in Europa un piano per l’energia e il clima che sarebbe stato poco lungimirante anche 20 anni fa e mentre si ipotizzano opere faraoniche insensate e dannosissime, con annessi stipendi d’oro per i miracolati dirigenti che faranno perdere tempo e risorse preziose a un Paese allo sbando".