Clima: Draghi a giovani, 'connettervi a leader politici, per voi un ruolo attivo'**

New York, 20 set. (Adnkronos) – "Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo deciso di rendere l'incontro" Youth4Climate "un evento annuale, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite. Sono orgoglioso di annunciare che l'Italia e Roberto" Cingolani rappresentano la "co-guida l'hub d'azione globale Youth4Climate, in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite.

Sarà un ottimo modo per connettere i giovani leader del clima con i responsabili politici, per assicurarvi di continuare a svolgere un ruolo attivo nelle discussioni politiche sul cambiamento climatico". Così il premier Mario Draghi, intervenendo all'evento Youth4Climate, a margine dei lavori dell'Unga.

"Miriamo anche a creare nuove opportunità per voi – ha proseguito il presidente del Consiglio rivolto a una platea di giovani arrivati da tutto il mondo per prendere parte all'evento – per espandere la vostra rete, sviluppare le vostre idee, far crescere i vostri progetti".

"Contiamo su di voi per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad attuare l'Accordo di Parigi. La vostra connessione con le vostre comunità, la vostre capacità di trovare soluzioni innovative, la vostra determinazione a costruire società più sostenibili – ha aggiunto Draghi – sono oggi più che mai necessarie. Siamo ansiosi di ascoltare le vostre idee e i vostri progetti".