Clima: Draghi, 'occhi mondo puntati su negoziati Cop26 a Glasgow'**

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Ringrazio il Presidente Biden per aver ospitato questo evento, la cui tempistica non potrebbe essere più appropriata. Tra meno di due mesi saremo tutti a Glasgow per la COP26. Gli occhi del mondo saranno puntati sull’esito dei nostri negoziati.

Su ciò che saremo in grado di fare per il pianeta e per le prossime generazioni". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Forum delle Maggiori Economie sull’Energia e il Clima (MEF), promosso dal presidente Usa Biden.