Clima: Earth Technology Expo dal 13 al 16 ottobre a Firenze (2)

(Adnkronos) – "Temi come la gestione dei rischi da disastri e il grande processo condiviso della transizione ecologica – afferma Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile – sono quotidianamente tra i temi più importanti del lavoro del Sistema di protezione civile. Sono convinto che appuntamenti come l'Expo ETE possano contribuire a rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo privato".

"L'idea dell'Expo è nata in pieno lockdown – spiega Curcio – e si è sviluppata non sapendo neanche se potesse essere fatta in presenza. Ma quella idea ha preso corpo e si è sviluppata, e non poteva che tenersi a Firenze, culla del rinascimento, simbolo della ripartenza dopo il periodo peggiore del covid".