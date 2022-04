Clima, Extinction Rebellion blocca il Tower Bridge a Londra

Milano, 8 apr. (askanews) – I manifestanti per il clima di “Extinction Rebellion” hanno il Tower Bridge di Londra e aggrappandosi al ponte con funi da arrampicata per esporre uno striscione con la sfritta “Stop ai combustibili fossili ora”. L’azione segna l’inizio di una settimana di proteste da parte del gruppo ambientalista che usa spesso la disobbedienza civile per attirare l’attenzione sulla sua causa.