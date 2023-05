Clima: Extinction Rebellion, striscioni davanti a grattacielo di Intesa Sanpaolo

Torino, 17 mag. – (Adnkronos) – Extinction Rebellion nuovamente in azione a Torino davanti al grattacielo Intesa Sanpaolo. All’alba alcuni attivisti hanno appeso grandi striscioni ai pali di corso Inghilterra mentre altri scrivevano messaggi con bombolette davanti all’ingresso principale del palazzo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato i manifestanti. “Con questa azione – sottolineano in una nota gli attivisti – vogliamo denunciare come Intesa Sanpaolo continui ad aumentare gli investimenti nei combustibili fossili, aggravando la crisi ecoclimatica e rallentando la transizione necessaria in nome del profitto”