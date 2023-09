Clima: Foti, 'case green patrimoniale mascherata'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “La proposta di Direttiva europea sulle case green è una patrimoniale mascherata che va scongiurata in ogni modo perché declasserebbe il valore immobiliare delle case della stragrande maggioranza degli italiani. Sarebbe una stangata di migliaia e migliaia di euro per le famiglie e provocherebbe adeguamenti e modifiche agli immobili in tempi assurdamente limitati". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, intervenendo al trentatreesimo convegno dei legali della Confedilizia.

"Del resto, non solo Fratelli d’Italia ma anche il ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner, ha di recente affermato di ritenere la proposta europea ‘enormemente pericolosa’, che potrebbe portare a mettere in pericolo la ‘pace sociale’. Non solo, ma nel Governo tedesco ben tre ministri hanno definito inaccettabile questo provvedimento. Accogliamo l’allarme di Confedilizia: come Fratelli d’Italia -ha assicurato Foti- faremo di tutto per impedire che questa tassa occulta diventi realtà. Per noi la casa è sacra e non si tocca”.