Clima: Fratoianni, 'ragazzi in piazza ci dicono salvare pianeta e basta promesse'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Questi ragazzi e queste ragazze che oggi scendono in piazza non solo a Roma ma in tutto il Paese ci dicono una cosa molto semplice: è ora di salvare il Pianeta, basta vuote promesse. È ora di agire.” Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del corteo Fridays For Future in corso per le vie di Roma, a cui partecipa insieme ad Angelo Bonelli e a molti altri esponenti ambientalisti e di sinistra.

“Lotta ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, stop consumo del suolo sono solo alcuni degli impegni improrogabili -prosegue il leader di Si- che la politica deve assumere. Non c’è più tempo da perdere come mi ha detto poco fa un ragazzo 'basta pensare al presente, pensiamo al futuro prima che sia troppo tardi'”.