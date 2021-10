Clima, Greta Thunberg manifesta a Londra in vista della Cop26

Roma, 29 ott. (askanews) – L’attivista per la lotta al cambiamento climatico Greta Thunberg è arrivata alla manifestazione per il clima dei Fridays for Future davanti alla Banca d’Inghilterra.

Thunberg parlando alla BBC ha lanciato un appello alle banche perché “smettano di finanziare la nostra distruzione”. Appello che arriva a pochi giorni dalla Conferenza sul clima di Glasgow, Cop26. L’attivista svedese ha dichiarato che “un cambiamento è possibile” al summit se la pressione sui leader resterà alta.

Greta ha dichiarato di non essere stata invitata “ufficialmente” a parlare all’evento di Glasgow, e che sarà nella città scozzese per il “climate strike” durante la riunione.