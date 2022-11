Clima: Greta Thunberg passa testimone 'a chi è direttamente colpito da crisi'

Stoccolma, 7 nov. (Adnkronos) – "Adesso dovremmo ascoltare le testimonianze e le esperienze delle persone più colpite dalla crisi climatica. È ora di consegnare il megafono a coloro che hanno davvero storie da raccontare". Lo ha detto Greta Thunberg all'agenzia di stampa svedese TT, annunciando di essere pronta a passare il testimone, dal momento che ora il mondo "ha bisogno di nuove prospettive", a chi è direttamente coinvolto dagli effetti del cambiamento climatico.

A quattro anni dal suo primo sciopero scolastico per il clima davanti al parlamento svedese, l'attivista 19enne ha affermato che il mondo ora ha bisogno di "nuove prospettive". La sua iniziativa, nata per creare un dibattito attorno al problema del cambiamento climatico e salvare le generazioni future, si è trasformata negli anni in un enorme movimento globale che ha coinvolto milioni di giovani.